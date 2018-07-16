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Должникам ЖКУ могут ограничить возможность выезда из страны
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Должникам ЖКУ могут ограничить возможность выезда из страны 

Управа района Сокольники 46 минут назад
Специалисты ГКУ «Центр координации ГУ ИС» рекомендуют жителям столицы оплатить долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства до начала отпуска.
Внести оплату за услуги ЖКХ нужно до десятого числа каждого месяца. Согласно Жилищному кодексу, граждане, игнорирующие текущие платежные документы, долговые ЕПД, а также уведомления от управляющих компаний с просьбой оплатить задолженность, рискуют не выехать за границу. По словам руководителя ГКУ «Центр координации ГУ ИС» Александра Кутузова, неплательщиков, которые и после вынесения решения суда не торопятся уменьшить долги, ждет визит судебных приставов. Приставы имеют право вынести решение о временном ограничении права выезда за границу, если сумма задолженности за ЖКУ будет слишком большой.
Об этом сообщает газета «Восточный округ».
Напомним, узнать о наличии и сумме задолженности можно в районном центре государственных услуг. В Сокольниках МФЦ находится по адресу: ул. Стромынка, д.2.
Фото: icmos.ru.
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