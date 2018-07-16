Mercedes-"Шишига": русский супервездеход, который поразил иностранцев

Встречайте — это единственный в мире Mercedes S500 в роли внедорожника.

А если быть точнее, то сами создатели этого монстра называют его W140-66, поскольку он был получен путем скрещивания старого Mercedes S-класса и ГАЗ-66, он же Шишига.

Какая-то дичь, скажете вы. И будете правы, однако дичь эта восхитительна. Автор проекта, Илья Беляков, потратил три года, чтобы довести задумку до конца. В результате комфортный немецкий кожаный салон оказался на шасси от Шишиги, обзавелся огромными колесными арками и кучей новой начинки.

Судя по видео, машина пользуется большой популярностью среди местных жителей и полицейских, которые не упускают возможности остановить диковинку и хорошенько рассмотреть. Иностранцы комментируют ролик в соцсетях: ну еще бы, конечно же это сделали русские.