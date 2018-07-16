Стартовало голосование на Активном гражданине по выбору новых препятствий на Тропе боевого братства

На сайте «Активный гражданин» жителям п. Вороновское предлагают выбрать новые препятствия на соревнования «Тропа боевого братства» в сентябре 2018 года. В командных военно-патриотические соревнованиях «Тропа боевого братства» могут участвовать все желающие старше 18 лет. Команда из 5 человек преодолевает дистанцию с различными препятствиями: переходят вброд лесные водоёмы, овраги с буреломом, перелазят через стены, спускаются по канату, а также проходят испытания на меткость. В этом году полосу препятствий предлагается дополнить новыми испытаниями.

Напомним, что Тропа боевого братства проходит в п. Вороновское с 2016 года. Для участников и зрителей работают интерактивные площадки и полевая кухня.