Ещё
Стартовало голосование на Активном гражданине по выбору новых препятствий на Тропе боевого братства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовало голосование на Активном гражданине по выбору новых препятствий на Тропе боевого братства 

Администрация поселения Вороновское 47 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
На сайте «Активный гражданин» жителям п. Вороновское предлагают выбрать новые препятствия на соревнования «Тропа боевого братства» в сентябре 2018 года. В командных военно-патриотические соревнованиях «Тропа боевого братства» могут участвовать все желающие старше 18 лет. Команда из 5 человек преодолевает дистанцию с различными препятствиями: переходят вброд лесные водоёмы, овраги с буреломом, перелазят через стены, спускаются по канату, а также проходят испытания на меткость. В этом году полосу препятствий предлагается дополнить новыми испытаниями.
Напомним, что Тропа боевого братства проходит в п. Вороновское с 2016 года. Для участников и зрителей работают интерактивные площадки и полевая кухня.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Мероприятие о дружбе всех народов Мир, жвачка, дружба, плов. Бесплатные тренировки продолжатся в Вороновском Акция Я выбираю здоровое будущее!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина217
Крым парализовало201
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России49
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым57
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение