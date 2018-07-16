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Цикл лекций врачей больницы братьев Бахрушиных в ТЦСО «Сокольники» продолжается
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Цикл лекций врачей больницы братьев Бахрушиных в ТЦСО «Сокольники» продолжается 

Управа района Сокольники 45 минут назад
Очередная встреча специалистов городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных с получателями услуг ТЦСО района Сокольники состоится 17 июля.
В приемном отделении на базе территориального центра социального обслуживания проведут лекцию врачи ГКБ имени братьев Бахрушиных.
Лекция рассчитана на жителей района Сокольники пожилого возраста, обратившихся в ТЦСО. Направления лекции самые разные: травматология, неврология, кардиология, терапия. Мероприятие состоится в рамках реализации правительственной программы «Московское долголетие». Начало встречи в 14 часов дня по адресу: ул. Стромынка, д.17.
Добавим, в Сокольниках проходит масса мероприятий для людей пожилого возраста, участников проекта «Московское долголетие». В парке можно заняться танцами и спортом, принять участие в художественных и творческих мастер-классах. Кроме того, в парке действует клуб «Долголетие в Сокольниках». Стать участником «Московского долголетия» могут все желающие москвичи старше 55 лет. Для этого нужно обратиться в ближайший ТЦСО и заполнить анкету.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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