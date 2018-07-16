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В «Сокольниках» прошел мастер-класс по вождению гироскутера
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В «Сокольниках» прошел мастер-класс по вождению гироскутера 

Управа района Сокольники 45 минут назад
Как сообщили в парковой пресс-службе, мероприятие состоялось на базе «Сокольников» уже во второй раз по многочисленным просьбам жителей.
Впервые эти соревнования прошли минувшим летом. Несмотря на пасмурную погоду, посетителям очень понравилось данное мероприятие: тогда в заездах приняли участие порядка двадцати человек. Безусловно, особенной популярностью гироскутер пользовался у подростков.
В рамках мероприятия новички освоили основы вождения электронного средства передвижения, а гости праздника, которые уже умеют управлять инновационным транспортом, приняли участие в соревнованиях. Участники могли прийти как со своим гироскутером, так и взять его в аренду бесплатно на время соревнования.
Акцент в соревнованиях был сделан не на скорость, а на умение преодолевать препятствия. Так, участникам предстояло продемонстрировать «змейку», «езду спиной вперед», «торможение», «наклон перед препятствием».
Финалистам заезда вручили сертификаты на посещение спортивных объектов парка.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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