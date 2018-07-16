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За выходные уфимские спасатели вытащили из воды восемь человек
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За выходные уфимские спасатели вытащили из воды восемь человек 

ufa1.ru 49 минут назад
Фото: ufa1.ru
За минувшие выходные официальные городские пляжи посетило более 3 500 человек. В эти дни спасатели вытащили из воды восемь человек. Так, на несанкционированном пляже, на озере Теплом, жертвами воды чуть не стали трое взрослых и один ребенок.
Спасатели всегда на страже
39-летний мужчина и его 12-лет сын купались на необорудованном пляже, когда их течение стало сносить к сбросному устройству. И вряд ли им удалось бы выбраться из опасной зоны, не окажись рядом спасателей. Сотрудники ПСО вытащили из воды сначала подростка, а потом и его отца. На следующий день, на этом же месте спасатели вытащили из воды еще двух мужчин, один из которых едва не утонул из–за провала на дне озера. Другого 33-летнего купальщика спасатели извлекли из воды, когда его течение стало сносить к сбросному устройству. Как выяснилось, мужчина плохо плавал и находился на необорудованном пляже, предположительно был подшофе. На несанкционированном пляже на реке Уфа спасатели вытащили из воды еще двоих человек. 18-летний парень, предположительно принял на грудь и поспорил с друзьями, что сможет переплыть Уфимку. Благодаря спасателям, которые несли дежурство на этом пляже, парень остался жив. Еще одного, предположительно нетрезвого 31-летнего мужчину, течение снесло на середину реки. Сотрудники ПСО также вытащили его на берег.
На пляже «Песчаный» 27-летняя женщина заплыла за буйки, и ее стало сносить течение. Дежурившие на пляже спасатели достали ее из воды. На пляже «Солнечный» сотрудники ПСО спасли жизнь 29-летнему мужчине, которого тоже едва не снесло течение. — Купайтесь только на санкционированных пляжах, где обследовано дно, установлены ограждающие зону купания буйки, и несут постоянное дежурство спасатели. Не употребляйте алкогольные напитки — в воде необходим ясный и трезвый ум, соблюдайте правила поведения и прислушивайтесь к тому, что говорят вам спасатели, — рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
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