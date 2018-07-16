Глава Адыгеи поздравил ветеранов 131-й мотострелковой бригады

Мурат Кумпилов. Сегодня в Доме правительства РА состоялся торжественный приём, посвящённый 100-летию Краснодарской краснознамённой орденов Кутузова и Красной звезды 9-й мотострелковой дивизии — 131-й отдельной мотострелковой бригады. Ветеранов воинского соединения поздравил Глава Адыгеи

В своём приветственном слове Глава республики подчеркнул, что за свою вековую историю дивизия прошла большой ратный путь, внесла значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

«Не ошибусь, если скажу, что на долю каждого поколения воинов выпадали непростые испытания. Бойцы дивизии охраняли и обороняли Черноморское побережье во время Великой Отечественной войны, освобождали от немецко-фашистских захватчиков Кубань и Адыгею, воевали в Польше , Чехословакии. Позже защищали целостность России в горячих точках страны, в составе коллективных сил выполняли задачу по поддержанию мира в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Какими бы трудными и опасными ни были боевые задачи, бойцы дивизии всегда старались выполнять их на самом высоком уровне, неизменно демонстрировали отвагу, самоотверженность и верность долгу», — сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно была отмечена значимость работы ветеранов по патриотическому воспитанию молодёжи, их вклад развитие военного дела. За активную общественную деятельность и в связи с юбилеем Благодарность Главы РА объявлена: ветеранам Великой Отечественной войны Ивану Бровко и Владимиру Мостовову, ветеранам дивизии Климу Меретукову, Леониду Рудяку, Виктору Шкарбану.

С праздничной датой собравшихся также поздравили Председатель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир Нарожный , председатель Совета ветеранов РА Аслан Куадже.

В ответном слове ветераны поблагодарили Мурата Кумпилова за внимание к воинскому формированию и его ветеранам, отметили тёплые взаимоотношения, сложившиеся между руководством республики и командованием дивизии за более чем полувековой период дислокации на территории Адыгеи.