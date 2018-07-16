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Россиян хотят научить правильно пить
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Россиян хотят научить правильно пить 

360tv.ru 1 час назад
Главный психиатр‐нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил обучить население алкогольной грамотности. Об этом сообщило информационное агенство НСН.
По словам Брюна, нужно переместить алкогольные напитки из продуктовых магазинов, располагающихся в жилых домах, в крупные алкомаркеты.
Он подметил, что на телевидении рассказывают, как правильно питаться, одеваться и путешествовать. Однако мало кто говорит о культуре употребления спиртных напитков.
«Стыдливо не рассказываем, как надо пользоваться алкоголем. Нужно определенное место, где можно вести профилактическую работу. Этому надо учить. Трибун для этого мало», — рассказал психиатр.
Также он уточнил, что программу стоит транслировать в то время, в которое ее не смогут посмотреть дети.
Британцы поддержали идею легализировать марихуану. По мнению начальника полиции города Дарема Майка Бартона, нынешняя система контроля распространения наркотиков бесполезна.
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