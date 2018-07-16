Россиян хотят научить правильно пить 

Главный психиатр‐нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил обучить население алкогольной грамотности. Об этом сообщило информационное агенство НСН.
По словам Брюна, нужно переместить алкогольные напитки из продуктовых магазинов, располагающихся в жилых домах, в крупные алкомаркеты.
Он подметил, что на телевидении рассказывают, как правильно питаться, одеваться и путешествовать. Однако мало кто говорит о культуре употребления спиртных напитков.
«Стыдливо не рассказываем, как надо пользоваться алкоголем. Нужно определенное место, где можно вести профилактическую работу. Этому надо учить. Трибун для этого мало», — рассказал психиатр.
Также он уточнил, что программу стоит транслировать в то время, в которое ее не смогут посмотреть дети.
Британцы поддержали идею легализировать марихуану. По мнению начальника полиции города Дарема Майка Бартона, нынешняя система контроля распространения наркотиков бесполезна.