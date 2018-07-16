Ещё
В «Букводоме» поведают историю района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Букводоме» поведают историю района 

Управа района Сокольники 45 минут назад
На площадке «Букводома» пройдет лекция в рамках реализации московского проекта «Уличный лекторий. Местная история».
Известные москвоведы проведут познавательные лекции под открытым небом в десяти столичных районах, в том числе в Сокольниках. Посетить их могут все желающие.
В рамках встреч с историками москвичи узнают, в какой точке города находился древний район Великий посад, что общего между Китай-городом и Китаем, где любил устраивать охоту на соколов Иван Грозный и т.д.
Принять участие могут все, кто готов поделиться воспоминаниями о разных уголках Москвы, фотографиями и архивными документами. Результатом общих трудов станет газета проекта «Уличный лекторий. Местная история», изданная тиражом в 1000 экземпляров. Подробнее об участии можно узнать по телефону: +7 (495) 739-00-08 или написать письмо на электронную почту: moyrayon@mosmuseum.ru.
Так, лекция в Сокольниках пройдет 7 августа в 19 часов. Местом встречи станет летняя веранда «Букводома».
Управа района Сокольники: последние новости
В «Сокольниках» завершается благоустройство «Тропы здоровья» Юные москвичи смогут получить детские водительские права в ПКиО «Сокольники» Должникам ЖКУ могут ограничить возможность выезда из страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина216
Крым парализовало200
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России48
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым47
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение