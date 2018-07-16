В «Букводоме» поведают историю района

На площадке «Букводома» пройдет лекция в рамках реализации московского проекта «Уличный лекторий. Местная история».

Известные москвоведы проведут познавательные лекции под открытым небом в десяти столичных районах, в том числе в Сокольниках. Посетить их могут все желающие.

В рамках встреч с историками москвичи узнают, в какой точке города находился древний район Великий посад, что общего между Китай-городом и Китаем , где любил устраивать охоту на соколов Иван Грозный и т.д.

Принять участие могут все, кто готов поделиться воспоминаниями о разных уголках Москвы , фотографиями и архивными документами. Результатом общих трудов станет газета проекта «Уличный лекторий. Местная история», изданная тиражом в 1000 экземпляров. Подробнее об участии можно узнать по телефону: +7 (495) 739-00-08 или написать письмо на электронную почту: moyrayon@mosmuseum.ru.

Так, лекция в Сокольниках пройдет 7 августа в 19 часов. Местом встречи станет летняя веранда «Букводома».