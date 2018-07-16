Власти: подготовленные к ЧМ общественно-городские пространства в Москве останутся

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Власти сохранят все общественно-городские пространства, подготовленные в Москве к чемпионату мира. Об этом сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков на пресс-конференции, посвящённой итогам работы городских службы на ЧМ-2018 в Москве.

"Безусловно, все, что было подготовлено и отремонтировано, в том числе и общественно-городские пространства, останется в ведении москвичей", — сказал Бирюков.

Он добавил, что в Москве будут демонтированы только тематические сооружения, посвящённые ЧМ-2018.