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Власти: подготовленные к ЧМ общественно-городские пространства в Москве останутся
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Власти: подготовленные к ЧМ общественно-городские пространства в Москве останутся 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти сохранят все общественно-городские пространства, подготовленные в Москве к чемпионату мира. Об этом сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков на пресс-конференции, посвящённой итогам работы городских службы на ЧМ-2018 в Москве.
"Безусловно, все, что было подготовлено и отремонтировано, в том числе и общественно-городские пространства, останется в ведении москвичей", — сказал Бирюков.
Он добавил, что в Москве будут демонтированы только тематические сооружения, посвящённые ЧМ-2018.
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