Илья Леонтьев: Прощайте, рогатые!

Главный редактор информационной службы «Саратов 24» Илья Леонтьев:

«Сегодня в городской думе обсуждали предстоящее повышение стоимости проезда в электротранспорте. То, что оно произойдёт, — вопрос решённый. Не вызывает особых споров и новая стоимость билетов. При расчёте наличными придётся отдавать 23 рубля, карточкой — 21. В идеале перевозчики хотели бы получать с каждого пассажира вообще по 65 рублей. Такая сумма якобы позволит не только работать без убытков, но и покупать новый подвижной состав.

Доводы у сторонников повышения вполне логичные: тариф не менялся уже четыре года. За это время в цене увеличилось всё: топливо, электричество и запчасти. С другой стороны, уровень комфорта, который обеспечивает электротранспорт, не стоит и нынешних 17 рублей. Редкий день обходится без сообщений о том, что встали вагоны того или иного маршрута, а троллейбус приходится ждать, как «китайскую пасху». Останутся ли пассажирами электротранспорта платёжеспособные саратовцы после повышения, вопрос, думаю, риторический.

Мировой опыт свидетельствует, что без государственной поддержки трамваи и троллейбусы, как система общественного транспорта, существовать не могут. У нас вопрос об этом даже не стоит. Так стоит ли этой кошке резать хвост частями?»