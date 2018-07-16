Тюменец, сбивший детей на пешеходном переходе, пойдет под суд

Тюмени будут судить водителя, который на пешеходном переходе сбил двоих маленьких детей.

ДТП произошло 6 мая 2018 года. Тогда 39-летний мужчина за рулем иномарки «Skoda Octavia» превысил скорость движения и не смог во время остановиться перед «зеброй», в результате чего сбил двоих детей — мальчика и девочку (брата и сестру) 10 и 6 лет. Девочка получила повреждения тяжелой степени, а ее брат средней степени тяжести.

Водитель полностью признал свою вину и возместил матери пострадавших моральный и материальный ущерб. Сейчас за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.