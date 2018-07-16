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В Перми объявлен тендер на 8 млн рублей по обеспечению безопасности образовательных учреждений
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В Перми объявлен тендер на 8 млн рублей по обеспечению безопасности образовательных учреждений 

RUБЕЖ 46 минут назад
Фото: RUБЕЖ
В конкурсной документации содержится информация о восьми заказчиках: школа №111, школа «Мастерград», «Начальная школа „Мультипарк“, „Конструктор успеха“, детские сады № 203, 407 и школа №55. Максимальная стоимость контракта составляет 7 млн 995 тыс. рублей. Контракт будет заключен с подрядчиком на три года.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет оказывать услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом (СКУД), а также заниматься обслуживанием приборов учета энергоресурсов и видеоаналитики.
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