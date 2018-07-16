Промсвязьбанк будет выплачивать пенсии военным пенсионерам

Для пенсионеров Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы «Мир» с бесплатным годовым обслуживанием. С этой картой пенсионеры получают целый ряд преимуществ. Это начисление 5% на остаток по счету, скидки до 40% при оплате картой товаров и услуг партнеров банка. Также по карте возможно бесплатное снятие наличных в сети банкоматов банка и партнерской сети. Для получения карты военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур необходимо предоставить соответствующее удостоверение, карта будет выпущена в день обращения в банк.

Подробнее о пенсионной карте Промсвязьбанка можно узнать на сайте.