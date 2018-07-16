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Промсвязьбанк будет выплачивать пенсии военным пенсионерам
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Промсвязьбанк будет выплачивать пенсии военным пенсионерам 

АиФ Владимир 47 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Промсвязьбанк включен в число банков, которые будут выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано 22 июня 2018 года.
Для пенсионеров Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы «Мир» с бесплатным годовым обслуживанием. С этой картой пенсионеры получают целый ряд преимуществ. Это начисление 5% на остаток по счету, скидки до 40% при оплате картой товаров и услуг партнеров банка. Также по карте возможно бесплатное снятие наличных в сети банкоматов банка и партнерской сети. Для получения карты военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур необходимо предоставить соответствующее удостоверение, карта будет выпущена в день обращения в банк.
Подробнее о пенсионной карте Промсвязьбанка можно узнать на сайте.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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