Москвичи «серебряного» возраста отметили улучшение здоровья после разминок в комплексе «Кузьминки-Люблино»

Участники городской программы «Московское долголетие» стали чувствовать себя значительно лучше после занятий скандинавской ходьбой в парке «Кузьминки-Люблино».

Об этом рассказала пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова

— В ходе прогулки экологи стараются рассказать что-то полезное о природной территории, познакомить участников с ее богатой историей, уникальной флорой и фауной, — отметила Мария Антонова.

Подробную информацию о секциях проекта, действующих в районе Люблино, можно получить по телефону 8 (499) 784-52-05 или по адресу улица Тихая, дом 23, строение 1. (ск)