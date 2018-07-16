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Москвичи «серебряного» возраста отметили улучшение здоровья после разминок в комплексе «Кузьминки-Люблино»
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Москвичи «серебряного» возраста отметили улучшение здоровья после разминок в комплексе «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Люблино 49 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Участники городской программы «Московское долголетие» стали чувствовать себя значительно лучше после занятий скандинавской ходьбой в парке «Кузьминки-Люблино».
Об этом рассказала пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.
— В ходе прогулки экологи стараются рассказать что-то полезное о природной территории, познакомить участников с ее богатой историей, уникальной флорой и фауной, — отметила Мария Антонова.
Подробную информацию о секциях проекта, действующих в районе Люблино, можно получить по телефону 8 (499) 784-52-05 или по адресу улица Тихая, дом 23, строение 1. (ск)
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