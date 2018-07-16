Подземная Самара: «бункеру радио» нужна вторая жизнь

Лестница, которая ведет в основные помещения радиоцентра под землей

Заброшенный радиоцентр в Красноярском районе ждет второго рождения. О работе объекта № 15 Управления особого строительства НКВД СССР в Самаре долгое время никто не знал, хотя он и располагался всего в 20 км от города. Между тем эта радиостанция по тому времени была самой мощной в мире. Сигналы, которые она передавала, были слышны даже в Америке. Что случилось с «бункером радио» после войны? И в каком состоянии радиоцентр сегодня? Об этом — в нашем фоторепортаже. Знаковый не только для Куйбышева, но и для всей страны объект занимал особое место среди радиоцентров бывшего СССР.

Так выглядит вход в бункер

Батареи питания

Решение о строительстве под Курском сверхмощной радиопередающей станции было принято в конце 1930-х годов. Подготовка шла полным ходом, когда начало войны внесло коррективы: строительство передающего центра срочно перебазировали под Куйбышев . К июлю 1941 года здесь определили новую площадку. Научным руководителем проекта выступил Зиновий Модель, производством работ руководил заместитель главного инженера Управления особого строительства НКВД по Объекту № 15 Александр Минц . Утверждал акты государственной комиссии лично Лаврентий Берия

Минус первый этаж

Связь между служебными помещениями была проводной

Исходя из требований военного времени, радиоцентр решено было разместить под землей: наверху должны были остаться только антенные сооружения. Силовые питающие кабели и медные коаксиальные кабели большого диаметра, идущие к антеннам, тоже проходили под землей. Техническая зона центра размещалась на площади 105 гектар. Здесь были расположены подземное техническое здание (2 этажа, 6 тысяч квадратных метров), антенная система длинных волн (4 башни высотой 205 метров каждая, установленные квадратом со стороной 100 метров), антенная система средних волн (4 башни высотой 150 метров каждая, установленные квадратом со стороной 75 метров), две группы брызгальных охладительных бассейнов (в общей сложности 4 «зеркала» площадью 4000 кубометров), вспомогательные помещения и службы (маслоохлаждающие, гаражи, помещения охраны и так далее).

Так выглядит большинство коридоров в подземном радиоцентре

Лестница в подвал

— Нижняя подошва бункера находится на глубине 22 метров, толщина стен — 1 метр, сверху двухметровая песчаная засыпка и двухметровая железобетонная защитная плита, а затем обваловка. Железобетонные конструкции были рассчитаны на случай прямого попадания 500-килограммовой авиабомбы. На нижнем уровне располагались трансформаторные кабины, система воздухо— и водоохлаждения, 5 кондиционеров. На верхнем этаже стояло непосредственно радиопередающее оборудование: 6 передатчиков на 200 киловатт каждый, работающих на общую нагрузку, на одной чистоте, на одну антенную систему — 1,2 мегаватта в общей сложности. Это сверхмощность, которой тогда не было еще в мире: самый мощный передатчик американцев был лишь в районе 300 киловатт, — рассказал последний начальник радиоцентра Александр Максимов , который начал свою трудовую деятельность на этом объекте в далеком 1973 году в должности инженера.

Ветеран радиоцентра знает о «бункере» всё Бумаги 70-х годов

Пробные передачи начались уже с мая 1942 года, а полный ввод в эксплуатацию оборудования радиоцентра, построенного в экстремально короткие сроки буквально вручную тысячами заключенных, планировали к ноябрю 1942 года. Но вновь вмешалась трагическая случайность: в ноябре 1942 года в условиях плохой видимости в одну из 205-метровых башен врезался тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Самолет вез из Воронежа в Куйбышев детали для Ил-2. Экипаж погиб, а конструкция обрушилась.

Силовые рубильники

Сдачу объекту перенесли на 1943 год. Однако в полную мощность радиоцентр заработал только в 1945 году, уже после войны.

Но как бы там ни было, а в военное время сводки Совинформбюро вся страна (и не только) слышала именно благодаря этой самой мощной в мире радиопередающей станции.

Электрощитовая

Долгое время радиостанция именовалась «Объект № 15 Управления особого строительства НКВД», и только впоследствии Куйбышевской радиовещательной станции было присвоено имя Александра Степановича Попова

Одно из технических помещений

В 2005 году объект полностью вывели из эксплуатации.

Оборудование 70-х годов вандалов не заинтересовало и сохранилось почти в целости

Еще спустя 5 лет были демонтированы все 8 антенных башен. В октябре 2017 года объект перешел из федеральной собственности в собственность муниципального района Красноярский Самарской области

Вентиляционная установка

Рельсы для перевозки по коридорам многотонных деталей

— Этот интереснейший объект необходимо ввести в активный «туристический оборот». Технологии ушли вперед, подобные объекты больше никогда не будут строиться, поэтому формально этот радиоцентр был и останется самым мощным в мире. Это очень красивая история для развития туристического бренда региона, — считает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский

В радиобункере долго находиться было небезопасно

В помещениях радиоцентра сохранились целых два фортепиано

В стенах из-за сырости появилась плесень

В залах, где чаще всего находились люди, на полу был паркет

Задвижка напоминает серп и молот

Помещения бункера облюбовали не только диггеры, но и любители квестов

Теперь дело за потенциальными инвесторами и политической волей. Пока проект кажется слишком амбициозным, но кто знает? Ведь прецеденты уже есть. Например, бункер Сталина. А в прошлом году в Самаре для посещений открыли так называемый бункер Жукова, который находится на территории военного санатория «Волга».