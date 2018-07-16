Ингушский музей краеведения привез в Чечню картины об амазонках

МАГАС , 16 июля. / ТАСС /. Передвижная выставка «Легенды гор» ингушского Музея краеведения имени Тугана Мальсагова ( Назрань ) проходит в Национальном музее Чечни Грозном . В экспозиции представлены фотографии и картины, которые ознакомят жителей Чечни с легендами и мифами об ингушских героях, рассказала ТАСС экскурсовод музея Зарета Местоева.

"Выставку в Чечне мы проводим, чтобы ознакомить жителей региона с нашими легендами и мифами. Конечно, наши предания схожи с чеченскими, но нам все равно есть чем удивить посетителей. Мы привезли картины, повествующие об ингушских героях мифов, а также горные пейзажи таких известных наших художников, как Мурад Полонкоев, Лидия Мержоева, Хож-Ахмед Имагожев", — сказала Местоева.

По ее словам, в Грозном сотрудники ингушского музея провели также лекции, на которых подробнее рассказали об экспозиции и ее тематике.

"Мы провели семинары и лекции для посетителей выставки — рассказали не только об истории картин и фотографий, но и об их героях, о которых из поколения в поколение рассказывали наши предки. В частности, мы говорили о великане-богатыре Калое Канте и о племени амазонок из вайнахских сказаний с отголосками матриархата. Эти воинственные женщины в представлении предков ингушей были вооруженными всадницами, носившими головной убор курхарс, который на всем Кавказе был известен только в Горной Ингушетии ", — отметила собеседница агентства.