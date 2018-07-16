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Ингушский музей краеведения привез в Чечню картины об амазонках
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Ингушский музей краеведения привез в Чечню картины об амазонках 

ТАСС 52 минуты назад
МАГАС, 16 июля. /ТАСС/. Передвижная выставка «Легенды гор» ингушского Музея краеведения имени Тугана Мальсагова (Назрань) проходит в Национальном музее Чечни в Грозном. В экспозиции представлены фотографии и картины, которые ознакомят жителей Чечни с легендами и мифами об ингушских героях, рассказала ТАСС экскурсовод музея Зарета Местоева.
"Выставку в Чечне мы проводим, чтобы ознакомить жителей региона с нашими легендами и мифами. Конечно, наши предания схожи с чеченскими, но нам все равно есть чем удивить посетителей. Мы привезли картины, повествующие об ингушских героях мифов, а также горные пейзажи таких известных наших художников, как Мурад Полонкоев, Лидия Мержоева, Хож-Ахмед Имагожев", — сказала Местоева.
По ее словам, в Грозном сотрудники ингушского музея провели также лекции, на которых подробнее рассказали об экспозиции и ее тематике.
"Мы провели семинары и лекции для посетителей выставки — рассказали не только об истории картин и фотографий, но и об их героях, о которых из поколения в поколение рассказывали наши предки. В частности, мы говорили о великане-богатыре Калое Канте и о племени амазонок из вайнахских сказаний с отголосками матриархата. Эти воинственные женщины в представлении предков ингушей были вооруженными всадницами, носившими головной убор курхарс, который на всем Кавказе был известен только в Горной Ингушетии", — отметила собеседница агентства.
Выставка, которая будет проходить до 3 августа, организована для расширения практики по обмену выставками между музеями России.
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