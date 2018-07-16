Врассыпную: 5 правил ухода за веснушчатой кожей летом

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук) рассказала, спасает ли крем с SPF от появления веснушек и почему об отбеливающих средствах лучше забыть до осени.

Правило №1: пользуйтесь средствами с SPF даже в пасмурную погоду

Это касается всех девушек, которые склонны к появлению веснушек и пигментации. Им нужна защита при первых лучах «холодного» мартовского солнца. Даже в пасмурную погоду до земли доходит около 40% УФ-излучения. Это «ударная» доза для обладательниц светлого фототипа кожи — легко можно обгореть. Девушкам, не склонным к ожогам, я тоже рекомендую не игнорировать кремы с защитой от ультрафиолета — это хорошая профилактика фотостарения.

Большинство дневных кремов содержат SPF-фильтр — это должно быть указано на упаковке. Если это так, нет необходимости менять тональную основу и пользоваться пудрой с защитой. SPF средств не суммируется! И если вы нанесли дневной крем с фактором 15, а затем пудру с фактором 20, защита будет равна 20-ти, а не 35-ти.

Правило №2: выбирайте средство с максимальным SPF У косметологов есть понятие — «веснушчатый фототип». На такой коже под воздействие ультрафиолета активно образовывается меланин, который распределяется точечно. Остановить этот процесс на 100% не может ни один крем. Но при правильном уходе снизить их количество можно.

Используйте кремы с максимальной защитой SPF — они обеспечивают более надежную и длительную защиту от вредного УФ-излучения (о том, как рассчитать эритемное время, рассказала тут)

Правило №3: не используйте средства с отбеливающими компонентами в составе

Об отбеливающих средствах лучше забыть до появления осени. Как правило в их состав входят сенсабилизаторы — вещества, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету (ретинол, кислоты, витамин С и прочие).

Правило №4: обновляйте тональный крем каждые 2 часа, а солнцезащитный — после купания

В тональных основах чаще всего производители используют SPF от 10 до 20. Не наносите их при активном солнце без необходимости. На пляже тональные основы вообще не рекомендуются. В обычной жизни всегда обновляйте тональный крем после рабочего дня в офисе — полностью удаляйте и наносите заново.

Водостойкой косметики с SPF-фактором нет! Если на упаковке есть пометка из серии «устойчив к механическому воздействию и влаги» (под механическим воздействием подразумеваются частицы песка), знайте — это уловки маркетологов, которые грешат своей неумной фантазией. Тут логика проста: если крем не удаляется водой, тогда чем? В продаже нет средств для смывки солнцезащитного лосьона.

Правило №5: уделяйте внимание увлажнению

Под действием солнечных лучей влага активно испаряется в поверхности кожи. Чтобы избежать обезвоживания, ищите в составе уходовых средств с SPF увлажняющие компоненты: гиалуроновую кислоту, глицерин, витамин Е.

Не забывайте про трехступенчатую систему очистки с обязательным тонизированием для восстановления pH. Ищите в составе молочную кислоту — при регулярном использовании поможет немного осветлить веснушки.