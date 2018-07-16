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Порошенко посетил учения Sea Breeze
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Порошенко посетил учения Sea Breeze 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вышел в открытое море на фрегате «Гетман Сагайдачный», где ознакомился с ходом военно-морских учений Sea Breeze, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Ранее пресс-служба президента сообщила, что Порошенко провел в Одесской области встречу с главкомом Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и посетил американский штабный корабль Mount Whitney.
"Президент на флагмане военно-морских сил Украины фрегате «Гетман Сагайдачный» вышел в открытое море, где ознакомился с ходом первых тактических учений тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Во время учений были отработаны тактическое развертывание и атака условного корабля противника во взаимодействии с авиацией ВМС Украины. В составе группы в учениях приняли участие шесть катеров.
Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимают участие несколько тысяч военных из 19 стран.
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