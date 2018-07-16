Звездные «траснгендеры»: кто может заменить Йоханссон в скандальном фильме

При этом не то, чтобы реальных актеров-трансгендеров, скучающих без работы, было так много: мы, например, не знаем ни одного. Что же остается делать продюсерам? Либо прикрывать проект, либо искать какого-нибудь «звездного» трансгендера, чье имя на афише может привлечь зрителя в кинотеатры. У нас есть несколько претендентов: Кейтлин Дженнер

Возраст: 68 лет Переход: из мужчины в женщину

фото: globallookpress.com больше по теме

Кейтлин Дженнер рассказала о своем опыте перевоплощения в женщину Брюс Дженнер — спортсмен-легкоатлет, золотой призер Олимпиады, отец шестерых (!) детей от трех разных женщин — и да, папа тех самых сестер Кардашьян. Кто бы мог подумать, что несколько десятилетий этот альфа-самец скрывал то, что считает себя женщиной. Втайне от домашних он переодевался в женские платья, красил губы и эпилировал ноги. В конце концов, в возрасте 65 лет, когда уже не нужно кому-то что-то доказывать, Брюс сделал операцию по смене пола, и стал Кейтлин. Женщина из него получилась прекрасная — долгие годы репетиций не прошли даром. В новом обличье он (точнее, уже она) появилась на дюжине глянцевых обложек. Единственной проблемой, с которой Кейтлин столкнулась — это отсутствие спутника жизни. Дело в том, что Кейтлин всегда привлекали женщины — но найти себе пару в ее новом образе, и в ее возрасте, оказалось довольно сложно. Чез Боно

Возраст: 49 лет Переход: из женщины в мужчину

фото: globallookpress.com Имя часто определяет судьбу, и Чез/Честити Боно — тому наглядный пример. Единственная дочь певицы Шер была названа «Честити» в честь героини одноименного фильма — эта героиня никак не могла определиться со своими сексуальными предпочтениями. Точно также, и малышка Честити в 13 лет обьявила папе с мамой, что любит девочек. Несмотря на то, что Шер — настоящая гей-икона, и в ее окружении полно бисексуалов, к заявлению дочери она была не готова. Несколько лет Честити пытались «исправить», водили к психиатрам, клали на лечение в клиники. Но еще через пять лет, когда Честити исполнилось восемнадцать, она совершила «каминг-аут», обьявив всему миру, что не только является лесбиянкой, но и мечтает сменить пол.

На протяжении двух лет Честити проходила одну процедуру за другой — и в 2010-м, наконец, получила новый паспорт, в котором значилось, что она — мужчина, и зовут ее Чез. О своем перерождении Чез снял фильм, который показали на фестивале в Санденсе, а мама Шер, наконец, смирилась с неизбежным. Лана и Лили Вачовски

Возраст: 53 и 50 лет Переход: из мужчин в женщин

«Матрица»Легендарный фильм, который раскрывает глубинный внутренний интерес нас всех к проблемам жизни и смерти, реальности и иллюзии. Знаменитые братья Вачовски, создатели брутальной «Матрицы», оказывается, с раннего детства мечтали быть девочками. Ларри (ставший Ланой) страдал гораздо больше: он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, переодевшись предварительно в женское платье. Став взрослым, он, кажется, смирился с несправедливостью судьбы — стал работать плотником, женился, потом попал в Голливуд , и заявил о себе, вместе с братом, как успешный режиссер и сценарист. Но в начале нулевых он все чаще стал появляться на публике в женских нарядах, и, наконец, в 2012-м совершил операцию по смене пола. Энди последовал его примеру четыре года спустя, превратившись в Лили. Лана сейчас замужем за доминатрикс Илзой Стрикс (они начали встречаться, еще когда она была мужчиной), а Лили… по прежнему живет со своей женой, что называется, «и в горе, и в радости». Дана International

Возраст: 46 лет Переход: из мужчины в женщину

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