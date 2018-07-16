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В Галиче депутата отправили в отставку за нарушение закона
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В Галиче депутата отправили в отставку за нарушение закона 

k1news.ru 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области одному из депутатов пришлось досрочно прекратить полномочия. Он нарушил требования закона «О противодействии коррупции», сообщает областная прокуратура. Нарушителем стал депутат Думы городского округа города Галич Заглодин Владимир Сергеевич Он знал о том, что все его коллеги, и он в том числе, должны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Необходимо включить в отчет и сведения о доходах, обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей. Но, несмотря на это, депутат полные сведения не предоставил. На сайте Думы Галича он числится как безработный и еще присутствует в списке депутатов. Председателю Думы внесли представление, после чего полномочия депутата досрочно прекратили.
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