У сотрудницы перинатального центра выявили туберкулез

У медсестры областной перинатального центра во время профосмотра выявили туберкулез.

У женщины диагностировали болезнь во время очередного профосмотра. До этого она контактировала с новорожденными. В больнице уверены, что у сотрудницы был туберкулез на ранней стадии, и болезнь нашли вовремя.

«Все дети, находившиеся в отделении патологии новорожденных перинатального центра, будут осмотрены нашими специалистами в детских поликлиниках, где они прикреплены. Всех заранее оповестят и согласуют время приема», — рассказала директор областной туберкулезной больницы Анна Виноградова

100 сладенец уже прошли дополнительную проверку. Врачам предстоит осмотреть еще 300 новорожденных.