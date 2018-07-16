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У сотрудницы перинатального центра выявили туберкулез
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У сотрудницы перинатального центра выявили туберкулез 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
У медсестры областной перинатального центра во время профосмотра выявили туберкулез.
У женщины диагностировали болезнь во время очередного профосмотра. До этого она контактировала с новорожденными. В больнице уверены, что у сотрудницы был туберкулез на ранней стадии, и болезнь нашли вовремя.
«Все дети, находившиеся в отделении патологии новорожденных перинатального центра, будут осмотрены нашими специалистами в детских поликлиниках, где они прикреплены. Всех заранее оповестят и согласуют время приема», — рассказала директор областной туберкулезной больницы Анна Виноградова.
100 сладенец уже прошли дополнительную проверку. Врачам предстоит осмотреть еще 300 новорожденных.
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