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В Саратове прошли тестовые пуски мусороперегрузочных станций
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В Саратове прошли тестовые пуски мусороперегрузочных станций 

АиФ 52 минуты назад
В преддверии начала деятельности Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО состоялись тестовые пуски МПС, расположенных на елшанском и гусельском полигонах города Саратова, сообщает пресс-служба компании.
В течении двух дней в условиях реальной загрузки проходили испытания конвейеров высокотехнологичных мусороперегрузочных станций, которые подтвердили высокую производительность установленного оборудования.
С приходом Регионального оператора весь объем коммунальных отходов жителей Саратова будет направляться на экологически безопасные обработку и захоронение в Энгельсский Экотехнопарк. Транспортировку ТКО обеспечат МПС, плановая мощность которых составляет 175 тысяч тонн в год. Благодаря реверсивной схеме работы пресс-компакторов конвейеры способны на безостановочную эксплуатацию в течение рабочей смены, при необходимости — в круглосуточном режиме, с перерывами на регламентное техобслуживание.
Высокотехнологичные мусороперегрузочные станции построены в соответствии с Концессионным соглашением, подписанным между АО «Управление отходами» и Правительством Саратовской области по созданию систем коммунальной инфраструктуры, которое было инициировано Губернатором Валерием Радаевым. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО. Для этого на мусоросортировочных комплексах и мусороперерабатывающих станциях до конца июля создается более 150 рабочих мест.
В настоящий момент реализуется кампания по заключению договоров на вывоз ТКО с юридическими лицами. Управляющие жилым фондом организации, а также руководители бизнеса обязаны заключить договор с Региональным оператором Саратовской области в соответствии с ФЗ-№89 «Об отходах производства и потребления» в целях реализации новой политики по обращению с ТКО. С 1 августа все текущие договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие.
Для заключения договоров руководителям или ответственным сотрудникам организаций — собственников ТКО необходимо заполнить заявление на заключение договора, которое можно скачать на специальном сайте Регионального оператора Саратовской области https://www.regoperator.org/ и следовать инструкции. По всем сопутствующим заключению договора вопросам можно обратиться по телефону: 8 (800) 222-64-90.
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