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Матвиенко ввела в Совете Федерации правило о ежегодной диспансеризации
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Матвиенко ввела в Совете Федерации правило о ежегодной диспансеризации 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В Совете Федерации действует правило, согласно которому сенаторы и сотрудники аппарата палаты должны ежегодно проходить диспансеризацию, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт РИА «Новости».
«Я завела правило, когда в Совфеде служба кадров собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли диспансеризацию раз в год», — сказала она на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Спикер также напомнила, что председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять сотрудникам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Кроме того, Валентина Матвиенко заявила, что необходимо законодательно обязать работодателей создавать условия для прохождения сотрудниками медосмотров для профилактики онкозаболеваний.
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