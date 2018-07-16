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Украинский военнослужащий застрелился в Донбассе
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Украинский военнослужащий застрелился в Донбассе 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает местное издание «Знамя индустрии».
20-летний участник Операции объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки, покончил с собой 9 июля. Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов.
По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. В полиции сообщили, что к этому военнослужащего могли подтолкнуть проблемы в семье. Себе в рот из автомата Калашникова боец выстрелил после телефонного разговора с домом.
Следствие ведет военная прокуратура.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в среднем в неделю совершают самоубийство 2-3 украинских военнослужащих.
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