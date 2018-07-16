Украинский военнослужащий застрелился в Донбассе

Об этом сообщает местное издание «Знамя индустрии».

20-летний участник Операции объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки, покончил с собой 9 июля. Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов

По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. В полиции сообщили, что к этому военнослужащего могли подтолкнуть проблемы в семье. Себе в рот из автомата Калашникова боец выстрелил после телефонного разговора с домом.

Следствие ведет военная прокуратура.