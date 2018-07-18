В центре Красноярска из-за ремонта теплотрассы изменили схему движения

Красноярские водители уже второй уже месяц испытывают трудности в передвижении по городу. Столица края превратилась в сплошную строительную площадку. Где-то продолжают менять бордюры, вызывая недовольство горожан, которые считают, что в первую очередь надо заделать дыры на дорогах. На отдельных участках ведутся и дорожные работы.

В связи с ремонтом теплотрассы в центре Красноярска сегодня, 18 июля, полностью перекрыли участок ул. Горького от ул. Красной Армии до ул. Ленина. Временно ул. Красной Армии (от Горького до Декабристов) и ул. Декабристов (от Красной Армии до Карла Маркса ) станут односторонними. А вот улица Горького — в той части, где не ведется ремонт, стала двусторонней. Тоже временно. Кроме того, перекрыты крайняя правая полоса в районе дома по Горького, 33 и крайние левые полосы на ул. Ленина в районе перекрестка с ул. Горького.

На время ремонта поменяется и схема движения автобусов трех маршрутов. Автобусы №№ 5, 52, 53 со стороны ул. Железнодорожников в направлении Коммунального моста будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Республики — ул. Горького — ул. Красной Армии — ул. Декабристов — ул. Карла Маркса и далее по своим маршрутам.

В указанный период из схемы движения автобусов временно исключается остановку «Госпиталь». Выйти пассажиры смогут лишь на остановке «Органный зал».

Ремонт планируют закончить 27 июля, тогда же снимут ограничения и восстановят схемы движения автобусов. Информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по телефону: 256-84-00 или на сайте: https://mu-kgt.ru/.