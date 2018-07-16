Segmento спланирует рекламные кампании с помощью ИИ

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Компания Segmento научилась прогнозировать целевую аудиторию и время показа рекламы. С помощью технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных платформа рассчитывает вероятность просмотра видео интернет-пользователями при планировании кампании, что увеличивает количество просмотров видеороликов, снижая при этом стоимость показов. Теперь закупки видеорекламы почти полностью автоматизированы, а влияние человеческого фактора снижено до минимума.

Для обучения модели, определяющей релевантность показа ролика, формируется датасет из всех показов в системе, которые завершились просмотрами роликов до определенной секунды и минуты. По каждому показу выделяется набор признаков: пол, возраст, интересы интернет-пользователя, площадка показа, время просмотра видео, местоположение инвентаря и другие. Затем модель выстраивает взаимосвязь между признаками и фактами просмотра ролика, выражая их в коэффициентах. На основании этих результатов осуществляется дальнейший прогноз вероятности просмотра видео до нужной секунды для конкретной рекламной кампании. Продукт постоянно обучается в фоновом режиме.

«Мы в Segmento благодаря самообучающейся модели смогли начать распознавать внимание интернет-пользователей в заданный момент с учетом их различных интересов и ожиданий. Например, для крупного бренда детского питания мы определили наиболее эффективное время в течение дня с точки зрения концентрации внимания у мам. Оказалось, что в интервал с 18 до 22 часов более 80% видеороликов в рамках кампании досматривались. Учитывая эти факторы, количество просмотров в целом по кампании удалось в среднем увеличить на 15−30%», — рассказал заместитель генерального директора Segmento Александр Куликов

Результаты проведенных кампаний показали, что основными факторами, влияющими на удержание внимания пользователей, стали время показа за день, местоположение видео в потоке, место появления его на странице, а также поведение пользователей в ходе прошлых кампаний. А с помощью нового продукта показатель VTR (отношение просмотров к показам) составил 73% для коротких 15-секундных роликов при непропускаемом формате и 61% — при пропускаемом формате. При показах длинных роликов 64% всех показов завершились просмотрами для непропускаемого формата и 52% показов — для пропускаемого.