Ещё
Segmento спланирует рекламные кампании с помощью ИИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Segmento спланирует рекламные кампании с помощью ИИ 

Sostav.ru 59 минут назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Компания Segmento научилась прогнозировать целевую аудиторию и время показа рекламы. С помощью технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных платформа рассчитывает вероятность просмотра видео интернет-пользователями при планировании кампании, что увеличивает количество просмотров видеороликов, снижая при этом стоимость показов. Теперь закупки видеорекламы почти полностью автоматизированы, а влияние человеческого фактора снижено до минимума.
Для обучения модели, определяющей релевантность показа ролика, формируется датасет из всех показов в системе, которые завершились просмотрами роликов до определенной секунды и минуты. По каждому показу выделяется набор признаков: пол, возраст, интересы интернет-пользователя, площадка показа, время просмотра видео, местоположение инвентаря и другие. Затем модель выстраивает взаимосвязь между признаками и фактами просмотра ролика, выражая их в коэффициентах. На основании этих результатов осуществляется дальнейший прогноз вероятности просмотра видео до нужной секунды для конкретной рекламной кампании. Продукт постоянно обучается в фоновом режиме.
«Мы в Segmento благодаря самообучающейся модели смогли начать распознавать внимание интернет-пользователей в заданный момент с учетом их различных интересов и ожиданий. Например, для крупного бренда детского питания мы определили наиболее эффективное время в течение дня с точки зрения концентрации внимания у мам. Оказалось, что в интервал с 18 до 22 часов более 80% видеороликов в рамках кампании досматривались. Учитывая эти факторы, количество просмотров в целом по кампании удалось в среднем увеличить на 15−30%», — рассказал заместитель генерального директора Segmento Александр Куликов.
Результаты проведенных кампаний показали, что основными факторами, влияющими на удержание внимания пользователей, стали время показа за день, местоположение видео в потоке, место появления его на странице, а также поведение пользователей в ходе прошлых кампаний. А с помощью нового продукта показатель VTR (отношение просмотров к показам) составил 73% для коротких 15-секундных роликов при непропускаемом формате и 61% — при пропускаемом формате. При показах длинных роликов 64% всех показов завершились просмотрами для непропускаемого формата и 52% показов — для пропускаемого.
Sostav.ru: последние новости
Саня с Дагестана: реакция на разоблачение автора Telegram-канала «Сталингулаг» «Матч ТВ» во время ЧМ-2018 построил телестудии для зарубежных каналов 20 лет без ребрендинга: как PINKMAN обновило одного из стареи?ших застрои?щиков страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина225
Крым парализовало205
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым73
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение