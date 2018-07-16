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Шел домой, напала собака: в Устьянском районе пострадал ребенок
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Шел домой, напала собака: в Устьянском районе пострадал ребенок 

29.ru 58 минут назад
Фото: 29.ru
Собака напала на ребенка на территории детского садика
В прокуратуру Устьянского района обратился житель поселка Кизема. Когда он шел домой вместе с внуком на территории детского сада «Солнышко», на ребенка напала собака.
— 10 мая произошло, когда дедушка забрал домой ребенка. Они шли, и напала на ребенка собака. Владельца собаки привлекли к административной ответственности, — рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Бубновская.
После проверки прокуратуры заведующую детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий присмотр за детьми. Теперь вокруг детского сада появится забор.
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