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Не уследили: в Устьянском районе на ребёнка напал пёс
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Не уследили: в Устьянском районе на ребёнка напал пёс 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В посёлке Кизема Устьянского района собака покусала мальчика.
Случай произошёл на территории местного детского сада «Солнышко». В прокуратуре считают, что вышло это из-за ненадлежащего присмотра воспитателей. Кроме того, на территории детского сада нет ограждения.
Начальнику управления образования администрации Устьянского района внесено представление об устранении нарушений закона. Заведующая детссада привлечена к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в июне этого года в Мезенском районе стая собак напала на девочку семи лет.
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