Не уследили: в Устьянском районе на ребёнка напал пёс

В посёлке Кизема Устьянского района собака покусала мальчика. Случай произошёл на территории местного детского сада «Солнышко». В прокуратуре считают, что вышло это из-за ненадлежащего присмотра воспитателей. Кроме того, на территории детского сада нет ограждения. Начальнику управления образования администрации Устьянского района внесено представление об устранении нарушений закона. Заведующая детссада привлечена к дисциплинарной ответственности. Напомним, в июне этого года в Мезенском районе стая собак напала на девочку семи лет.