Не уследили: в Устьянском районе на ребёнка напал пёс 

В посёлке Кизема Устьянского района собака покусала мальчика.
Случай произошёл на территории местного детского сада «Солнышко». В прокуратуре считают, что вышло это из-за ненадлежащего присмотра воспитателей. Кроме того, на территории детского сада нет ограждения.
Начальнику управления образования администрации Устьянского района внесено представление об устранении нарушений закона. Заведующая детссада привлечена к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в июне этого года в Мезенском районе стая собак напала на девочку семи лет.