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Розничные продажи в США выросли пятый месяц подряд
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Розничные продажи в США выросли пятый месяц подряд 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Розничные продажи в США в июне выросли пятый месяц подряд, показатели за май были пересмотрены в сторону повышения, что указывает на рост потребительских расходов во II квартале, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/LARRY W. SMITH
Розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg аналитики также прогнозировали повышение на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в мае продажи выросли на 1,3%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Майский рост продаж был максимальным с сентября 2017 года. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились в прошлом месяце. Согласно пересмотренным данным, месяцем ранее наблюдался рост на 0,8%, а не на 0,5%. Прогноз предполагал повышение показателя на 04% в июне. Продажи в 8 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в прошлом месяце. Автодилеры в июне зафиксировали рост продаж на 0,9% после увеличения на 0,8% в мае. Продажи автомобильного топлива на АЗС подскочили на 1%, поскольку цены на бензин остаются вблизи максимума с конца 2014 года.
Ссылки по теме
Потребительские цены в США выросли меньше прогноза Оценка роста ВВП США в I квартале снижена до 2% Безработица в США в июне выросла до 4% Продажи в магазинах стройматериалов увеличились на 0,8% после скачка на 2,5% в мае. Продажи мебели в прошлом месяце повысились на 0,6%. Продажи в магазинах одежды снизились на 2,5%. Это максимальное падение с февраля 2017 года. Продажи в ресторанах и барах повысились на 1,5%. Продажи в интернет-магазинах и продажи по почте выросли на 1,3%, максимальными темпами с ноября 2017 года, после увеличения на 0,4% в мае. Рост потребительских расходов, вероятно, ускорился во II квартале, чему способствует жесткий рынок труда, который толкает вверх зарплаты, а также снижение налогов. Как сообщали «Вести. Экономика», в I квартале потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, увеличились всего на 0,9% в пересчете на годовые темпы. Это минимальный рост расходов со II квартала 2013 года.
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