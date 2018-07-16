Криминалист объявил ничтожными ДНК-тесты «екатеринбургских останков»

Эксперт-криминалист, кандидат медицинских наук Юрий Григорьев заявил о том, что главное доказательство принадлежности «екатеринбургских останков» семье последнего императора Николая II — генетическая экспертиза — не в состоянии дать положительного результата из-за особого характера повреждений сохранившихся костей.

«16 июля в СМИ появилось сообщение Следственного комитета об успешном завершении молекулярно-генетических исследований, и о том, что принадлежность «екатеринбургских останков» императору и членам его семьи установлена. Этого не может быть, потому что останки из-под мостика [в Поросенковом Логу, прим. "Ридус" ] находились в болотистой почве, ДНК в них была разрушена гумусовыми кислотами и непригодна для генетического исследования», — рассказал Григорьев «Ридусу».

«Останки из кострища в Логу тоже непригодны, но по другой причине. Уже после двух часов воздействия на ткани температуры в 200 градусов, ДНК в них становится непригодной для исследования. Это утверждают специалисты, которые выполнили специальные исследования», — добавил криминалист.

Юрий Григорьев ссылается на научную статью группы специалистов Отдела молекулярно-генетических экспертиз Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ под названием «Молекулярно-генетический анализ митохондриальной ДНК в обожженных костях: еще раз о пределах возможного», которая была опубликована во втором номере журнала «Судебно-медицинская экспертиза» за 2018 год.

Авторы статьи из Минздрава на основании выполненных экспериментальных исследований пришли к выводу о том, что митохондриальная ДНК в костных останках, которые подвергались воздействию температуры 200 градусов свыше полутора часов разрушается и непригодна для молекулярно-генетического исследования. Те же авторы в том же журнале двумя годами ранее опубликовали еще одну статью, в которой пришли к выводу, что при воздействии на кость температуры 200 градусов уже через один час в ней разрушается и непригодна для молекулярно-генетического исследования и хромосомная ДНК.

«Таким образом, экспертам по данному делу ["екатеринбургских останков", прим. «Ридус»] удалось то, что в принципе невозможно. Получить такой противоречащий науке результат можно только в двух случаях: либо если результат был отрицательным, но доложили об успехе, либо генетики под видом останков исследовали что-то другое», — заключил Юрий Григорьев.

Ранее принадлежность «екатеринбургских останков» последнему императору Николаю II и его семье поставила под сомнение группа специалистов в области истории и стоматологии. Эксперты провели исследование зубочелюстной системы (стоматологического статуса) черепов, сопоставила его результаты с историческими данными и пришла к выводу: люди, чьи останки при президенте Ельцине были объявлены «царскими», не похожи на царя и его близких.

Напомним, семья отрекшегося от престола императора Николая II и четверо человек их прислуги были расстреляны в Екатеринбурге по поставлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Ввиду наступления Белой армии тела было решено полностью уничтожить. По наиболее распространенной версии, после нескольких неудачных попыток избавиться от тел они были в спешке захоронены, а после распада СССР найдены в местечке Поросенков Лог на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом.

Не доставало останков царевича Алексея и княжны Марии, однако в 2007 году неподалеку от первого захоронения были найдены кости двух подростков. Еще до этого, в 1998 году, государственная комиссия по руководством Бориса Немцова объявила, что «екатеринбургские останки» действительно принадлежат царской семье. В частности, скелет № 4 был признан останками императора, а скелет № 7 — останками императрицы.

Как сообщал «Ридус», 16 июля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о том, что повторная комплексная молекулярно-генетическая экспертиза «екатеринбургских останков» подтвердила их принадлежность императору Николаю II и его семье.