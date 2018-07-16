Юных жителей Южнопортового обучат азам рисунка и театрального мастерства

В рамках программы «Летнее образование и творчество» в центре «ЭКО» стартовали занятия для детей по различным направлениям. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— В программу вошли занятия по изобразительному искусству, флористике, театральному, декоративно-прикладному творчеству и информационным технологиям. Выбрать понравившееся направление и подать заявление можно на портале мэра Москвы mos.ru . После прохождения летней программы учащиеся, достигшие возраста восьми лет, могут продолжить обучение по выбранным направлениям с 1 сентября 2018 года, — отметил представитель администрации.

Занятия проходят по адресу улица Новоостаповская, дом 10, строение 1. Расписание можно посмотреть на официальном сайте учреждения. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 674-46-71. (мю)