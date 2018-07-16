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Сабантуй в Самарской области отметили праздничными гуляньями
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Сабантуй в Самарской области отметили праздничными гуляньями 

ТРК Губерния 59 минут назад
В Камышле прошел областной Сабантуй. В переводе с тюркского — праздник плуга. У татар и башкир он знаменует окончание посевных работ и прославляет труд землепашца. На народные гуляния съехались участники со всего Поволжья. Желающие могли попробовать себя в конных скачках, борьбе куреш, различных играх и состязаниях, отведать национальные блюда. Также на празднике подвели итоги весенне-полевых работ, наградили тружеников сел. На сцене выступили творческие коллективы из Самарской области и Татарстана.
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