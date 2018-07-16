Про здоровье и будущее молодежи поговорили в библиотеке на Привольной

В библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино в субботу, 14 июля, состоялась тематическая встреча «Молодежь. Здоровье. Будущее». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Сегодня мы говорили о будущем наших детей. Брать ориентир на здоровый образ жизни и правильный образ мыслей следует смолоду, — уточнил специалист библиотеки.

Сотрудники библиотеки представили книги и подготовили информационные материалы, которые помогут подросткам сформировать правильные привычки, ведь от образа жизни зависят здоровье, успех и настроение. (ис)