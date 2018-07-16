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Про здоровье и будущее молодежи поговорили в библиотеке на Привольной
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Про здоровье и будущее молодежи поговорили в библиотеке на Привольной 

Управа района Выхино-Жулебино 41 минуту назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино в субботу, 14 июля, состоялась тематическая встреча «Молодежь. Здоровье. Будущее». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Сегодня мы говорили о будущем наших детей. Брать ориентир на здоровый образ жизни и правильный образ мыслей следует смолоду, — уточнил специалист библиотеки.
Сотрудники библиотеки представили книги и подготовили информационные материалы, которые помогут подросткам сформировать правильные привычки, ведь от образа жизни зависят здоровье, успех и настроение. (ис)
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