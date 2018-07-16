Дети из Выхина-Жулебина посетили усадьбу «Кусково»

Ребята из центра «Жулебино», отдыхающие по программе «Московская смена», очень любят экскурсии. В преддверии выходных им подарили незабываемую поездку в усадьбу «Кусково».

Сфинксы — хранители усадьбы, знатоки ее истории — помнят множество событий, тайн и загадок. Юным гостям шереметевских владений была предложена увлекательная игра — поиск ответов на непростые, но интересные вопросы. И вряд ли получилось бы найти эти ответы, не изучив закоулки дворца и не заглянув в романтичные аллеи французского парка. (ис)