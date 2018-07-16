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ФАС оштрафовала ВТБ на 100 тыс. рублей за СМС-рассылку
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ФАС оштрафовала ВТБ на 100 тыс. рублей за СМС-рассылку 

Банки.ру 1 час назад
Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало банк ВТБ на 100 тыс. рублей за рассылку СМС-рекламы, несмотря на отзыв согласия на получение информации и обработки персональных данных. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
«УФАС по Оренбургской области наложило штраф в размере 100 тысяч рублей на банк ВТБ за неправомерное распространение СМС-рекламы. В ней содержались персональные данные получателя с предложением оформить вклад в интернет-банке с повышенной ставкой, а также оформить мультикарту ВТБ Visa», — говорится в сообщении.
Антимонопольное ведомство установило, что данные, распространяемые в рассылке, содержат сведения об услугах банка обобщенного характера. Несмотря на упоминание имени и отчества абонента, они не носят персонализированный характер, представляют интерес для неопределенного круга лиц и являются рекламой.
Причиной нарушения стало то, что ВТБ рассылал сообщения на номер телефона заявителя, «несмотря на отзыв согласия на получение информации и отзыв согласия на обработку персональных данных».
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