Жирное молоко уменьшает риск смерти от инсультов

Жирное молоко может уменьшить риск инсульта и инфаркта, как показало исследование.

Употребление таких продуктов, как молоко и сыр, может сократить опасность болезней сердца и инсультов. Исследователи из США опровергли популярное мнение о том, что жирные молочные продукты вредны для здоровья. Отметим, что это далеко не первое утверждение о пользе молочных продуктов из тех, что звучат в последние годы.

Исследователи выяснили, что существует одна специфическая жирная кислота в молочных продуктах, которая снижает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней и особенно инсультов. При этом остальные жирные кислоты никак не связаны с увеличением риска смертности. Наблюдения показали, что употребляющие большое количество этих жирных кислот люди снижают риск смерти от инсульта на 42%.

Авторы исследования даже посетовали на то, что современные потребители получают большое количество разной и часто противоречащей друг другу информации о питании, особенно в отношении жиров. Вот почему так важно представить самые исчерпывающие научные доказательства, чтобы на их основе люди делали правильный выбор, касающийся не только продуктов питания, но и здоровья целиком. Свои выводы ученые сделали на основе информации по трем тысяча взрослых старше 65 лет, за которыми наблюдали с 1992 года.