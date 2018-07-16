Юные читатели из Кузьминок написали отзывы о прочитанных книгах

Московская программа летнего чтения «Лето — время увлечений» в Кузьминках набирает обороты с каждым днем. Юные читатели библиотеки № 112 с удовольствием заключают специальные договоры программы, где обязуются прочитать не менее трех книг до 31 августа 2018 года, а также активно делиться своими отзывами в читательском дневнике, чтобы как можно больше людей смогли узнать о самых интересных книгах.

Ребята с удовольствием выбирают и читают издания разных тематик и жанров и, конечно, фиксируют самые яркие впечатления на бумаге, а сотрудники библиотеки стараются предложить им самые лучшие, самые востребованные книги. (ис)