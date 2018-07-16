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За полгода в Башкирии ввели в эксплуатацию 10,5 тыс. квартир
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За полгода в Башкирии ввели в эксплуатацию 10,5 тыс. квартир 

Rambler News Service 1 час назад
По итогам первого полугодия объем введенного в эксплуатацию в Башкирии жилья снизился почти на 15% в годовом выражении — до 10,48 тыс. квартир, или 870 тыс. квадратных метров, пишет Mkset.ru со ссылкой на Башкортостанстат.
Таким образом Башкирия заняла второе место по объему ввода жилья в Приволжском федеральном округе в первом полугодии 2018 года. Первое место в ПФО за отчетный период занял Татарстан, где было введено 1,2 млн квадратных метров жилья. Третье место заняла Самарская область с показателем в 563,4 тыс. «квадратов».
Ранее издание Inkazan.ru сообщало, что по итогам первого квартала текущего года в Татарстане была введена 861 тыс. квадратных метров жилья.
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