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Названы города США с самыми высокими зарплатами для фрилансеров
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Названы города США с самыми высокими зарплатами для фрилансеров 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Такие данные указаны в совместном исследовании Upwork и Freelancers Union. При этом в недавнем докладе FitSmallBusiness.com подчеркивается, что для фрилансеров очень важно правильно выбрать место, где работать им будет наиболее комфортно и выгодно, сообщает TechRepublic.
В этом плане наиболее перспективны — крупные города: здесь для «свободных» специалистов есть полный спектр сервисов, включая Uber или Lyft, множество предложений на платформах типа Airbnb, а также фриланс-биржи типа TaskRabbit. К тому же, в мегаполисах много стартапов и высокотехнологичных компаний, которые чаще нанимают сотрудников со свободным графиком.
В докладе анализируются общедоступные данные 20 городов, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для фриланса. При ранжировании учитывались текущие доходы на душу населения, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры и развитие рынка «свободного» труда. Также рассматривались ресурсы для «нетрадиционных» сотрудников в каждом городе, такие как доступность coworking-пространств и высокоскоростной интернет.
ТОП-10 лучших городов США для фрилансеров:
Сан-Франциско.
Атланта
Лос-Анджелес
Бостон
Вашингтон
Даллас
Сан-Хосе
Сан-Диего
Майами
Феникс
Фриланс становится все более популярным вариантом работы в США. К примеру, Вермонт заплатит 10 000$ людям, решившим переехать штат и трудиться здесь на удаленной основе.
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