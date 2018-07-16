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Воспитанники школы-интерната в Симферополе побывали в «Городе дорожных правил»
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Воспитанники школы-интерната в Симферополе побывали в «Городе дорожных правил» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Автогородок на базе Детского парка г. Симферополя посетили воспитанники Лозовской специальной школы-интерната. Для ребят в возрасте от 7 до 17 лет сотрудники ГИБДД совместно с представителями автошколы и администрацией парка организовали познавательное мероприятие с целью обучения основам безопасного поведения на дороге.
Первый этап прошел в специально оборудованном классе безопасности дорожного движения, где полицейские рассказали детям об основных правилах для пешеходов и водителей двухколесных транспортных средств, а также пояснили значения дорожных знаков. Особый интерес у ребят вызвали примеры дорожно-транспортных происшествий с разбором причин аварий.
После лекции все участники переместились на площадку автогородка для закрепления знаний на практике. Для ребят была организована велоэстафета, при проезде которой участники на велосипедах познали азы фигурного вождения, прицельного торможения и в целом езды на велосипеде с соблюдение требований дорожных знаков, разметки, а также сигналов светофора.
В это же время, чтобы детям было не скучно ожидать своей очереди, с ними проводили увлекательные беседы анимационные герои.
После велоэстафеты представители автошколы рассказали и показали при помощи манекена основы оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии. Ребята сами смогли опробовать себя в качестве спасателей.
Увлекательным и запоминающимся для детей стало совместное нанесение вблизи пешеходных переходов при помощи трафаретов надписей для безопасного перехода пешеходов проезжей части.
В конце познавательного мероприятия дети с огромным удовольствием познакомились с оснащением патрульного автомобиля ГИБДД.
Воспитанники также получили тематические листовки и сладкие сюрпризы.
В рамках тесного взаимодействия, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, администрация суда Железнодорожного района, ребята и их воспитатели присоединились к Всероссийской акции «#НаучиРебенкаПДД» и призвали взрослых обучать детей основам безопасного поведения на дороге, особенно в период летних школьных каникул.
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