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Проходимец попытался присвоить чужой куш в 63 миллиона долларов
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Проходимец попытался присвоить чужой куш в 63 миллиона долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США отклонили иск мошенника, пытавшегося присвоить джекпот в 63 миллиона долларов. Об этом сообщил информационный портал MyNewsLA.com.
В 2015 году некто выиграл в лотерею штата Калифорния рекордные 63 миллиона долларов. Счастливчик почти полгода не являлся за деньгами. За несколько дней до окончания срока действия билета в офис лотереи пришел Брэнди Миллинер (Brandy Milline) и заявил, что он и есть победитель.
Тем не менее, билет у него не приняли, так как он был «в слишком плохом состоянии, и его невозможно было прочитать». Тогда мужчина разозлился и подал на лотерею в суд.
В итоге дело дошло до Верховного суда Лос-Анджелеса. В пятницу, 13 июля, судья признал иск Миллинера недействительным. Он руководствовался фактом, что билет мужчины был куплен за несколько миль от магазина, в котором продали настоящий выигрышный билет, хотя обе лавки принадлежали одной сети. К тому же, выигрышный билет продали днем ранее.
Рекордный выигрыш достанется штату Калифорния и пойдет на содержание государственных школ.
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