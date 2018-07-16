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В Правительстве обсуждают дома, срок возобновления строительства которых не определен
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В Правительстве обсуждают дома, срок возобновления строительства которых не определен 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Правительстве области началось заседание рабочей группы по решению проблем дольщиков под руководством губернатора Валерия Радаева.
"Продолжается поиск решения по всем домам, срок возобновления строительства которых не определен". Об этом в своем ТамТам-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.
"На повестке дня рабочей группы и дома, которые курирую — ЖСК «Оптимист-2000», ЖСК «Рубин», ООО «Стройкомплекс-2002». Как всегда, перед началом заседания, ещё раз переговорили с моими дольщиками", — пишет депутат.
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