В Правительстве обсуждают дома, срок возобновления строительства которых не определен

В Правительстве области началось заседание рабочей группы по решению проблем дольщиков под руководством губернатора Валерия Радаева

"Продолжается поиск решения по всем домам, срок возобновления строительства которых не определен". Об этом в своем ТамТам-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

"На повестке дня рабочей группы и дома, которые курирую — ЖСК «Оптимист-2000», ЖСК «Рубин», ООО «Стройкомплекс-2002». Как всегда, перед началом заседания, ещё раз переговорили с моими дольщиками", — пишет депутат.