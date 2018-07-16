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Котировки Норникеля упали в связи с дивидендной отсечкой
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Котировки Норникеля упали в связи с дивидендной отсечкой 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com − Акции ГМК Норильский никель, которые с сегодняшнего дня торгуются без дивидендной составляющей, вышли в лидеры падения на Московской бирже, оказав давление на рынок в целом.
По состоянию на 15:30 МСК котировки акций компании упали примерно на 5,9% или 680 руб. Финальные дивиденды Норникеля за 2017 год составят 607,98 рубля на обыкновенную акцию (доходность на уровне 9%).
Реестр акционеров Норникеля закроется завтра. Но в соответствии с правилами Московской биржи, чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо было купить бумаги самое позднее за два торговых дня до даты закрытия реестра (так называемый режим торгов Т+2). Таким образом, последним днем торгов акций Норникеля с дивидендами была пятница, 13 июля, а уже сегодня акции компании можно продавать без потери дивидендов. Соответственно, снижение котировок на сопоставимую с будущими выплатами сумму не является сюрпризом.
Норникель традиционно платит дивиденды дважды в год, направляя на них 60% от EBITDA при условии сохранения соотношения между чистым долгом и этим показателем меньше 1,8.
Акционеры компании с высокой степенью вероятности могут рассчитывать на высокую дивидендную доходность и по итогам 2018 года. «Основанием для этого станет рост цен на никель и ослабление рубля, что приведет к повышению EBITDA компании на 35%, даже несмотря на потенциальное увеличение капитальных расходов», — считает Валерий Безуглов. аналитик ИК «Фридом Финанс».
Аналитики Citigroup рекомендуют покупать акции Норникеля, аргументируя это тем, что сегодняшний саммит США-РФ повышает вероятность деэскалации санкций. «Компании, которые могли бы извлечь наибольшую выгоду из улучшения отношений, это крупнейший кредитор РоссииСбербанк, а также лидер горно-металлургической промышленности Норильский никель», — говорится в обзоре Citigroup, опубликованном на прошлой неделе.
Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», также позитивно смотрит на перспективы акций компании. «Просадка в связи с дивидендной отсечкой может быть быстро выкуплена. Компания демонстрирует высокие финансовые показатели (при этом рентабельность составляет порядка 50% − очень высокий уровень) и выплачивает стабильно высокие дивиденды. Если Норильский Никель сохранит дивиденды на высоком уровне, его акции обладают потенциалом для роста. Если же компания пересмотрит дивидендную политику в сторону уменьшения, а сосредоточится на инвестиционной программе и увеличении резервов, то акции могут оказаться под давлением», — рассуждает эксперт.
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