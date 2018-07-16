Котировки Норникеля упали в связи с дивидендной отсечкой

По состоянию на 15:30 МСК котировки акций компании упали примерно на 5,9% или 680 руб. Финальные дивиденды Норникеля за 2017 год составят 607,98 рубля на обыкновенную акцию (доходность на уровне 9%).

Реестр акционеров Норникеля закроется завтра. Но в соответствии с правилами Московской биржи, чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо было купить бумаги самое позднее за два торговых дня до даты закрытия реестра (так называемый режим торгов Т+2). Таким образом, последним днем торгов акций Норникеля с дивидендами была пятница, 13 июля, а уже сегодня акции компании можно продавать без потери дивидендов. Соответственно, снижение котировок на сопоставимую с будущими выплатами сумму не является сюрпризом.

Норникель традиционно платит дивиденды дважды в год, направляя на них 60% от EBITDA при условии сохранения соотношения между чистым долгом и этим показателем меньше 1,8.

Акционеры компании с высокой степенью вероятности могут рассчитывать на высокую дивидендную доходность и по итогам 2018 года. «Основанием для этого станет рост цен на никель и ослабление рубля, что приведет к повышению EBITDA компании на 35%, даже несмотря на потенциальное увеличение капитальных расходов», — считает Валерий Безуглов. аналитик ИК «Фридом Финанс».

Аналитики Citigroup рекомендуют покупать акции Норникеля, аргументируя это тем, что сегодняшний саммит США-РФ повышает вероятность деэскалации санкций. «Компании, которые могли бы извлечь наибольшую выгоду из улучшения отношений, это крупнейший кредитор России Сбербанк , а также лидер горно-металлургической промышленности Норильский никель», — говорится в обзоре Citigroup, опубликованном на прошлой неделе.