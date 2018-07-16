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Брюс Уиллис разрешил главный спор о «Крепком орешке»
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Брюс Уиллис разрешил главный спор о «Крепком орешке» 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский актер Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек», в котором он исполнил главную роль. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Фанаты часто спорят, является ли «Крепкий орешек» рождественским фильмом, ведь действие разворачивается во время Рождества. «"Крепкий орешек — не рождественский фильм!» — заявил Брюс Уиллис.
В 2017 году сценарист «Крепкого орешка» Стивен де Соуза заявил, что боевик — на самом деле рождественский фильм.
«Крепкий орешек» вышел в 1988 году. Фильм получил четыре сиквела. В 2015-м 20th Century Fox анонсировала шестую часть франшизы, действие которой будет разворачиваться как до, так и после событий других лент.
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