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Источник: страховка «Согаза» не распространяется на разрушения рядом со стадионом в Волгограде
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Источник: страховка «Согаза» не распространяется на разрушения рядом со стадионом в Волгограде 

Rambler News Service 1 час назад
Застрахованный «Согазом» футбольный стадион «Волгоград-арена» не пострадал в результате ливня в Волгограде. Разрушившийся откос расположен на прилегающей территории, он строился за счёт региональных средств, и страховка на него не распространяется, рассказал RNS источник, знакомый с ситуацией.
«Стадионы застрахованы в «Согазе» по требованиям ФИФА, и страховка распространяется только на сами стадионы и их территорию. К прилегающий территории страховка не относится. Этот откос строили за счёт региональных средств; там не была сделана необходимая ливневая канализация. В результате сильного дождя размыло откос», — сказал источник.
В страховой компании на момент публикации не ответили на запрос RNS.
Ранее издание «Аргументы и факты» сообщило, что в результате ливня тротуар возле стадиона был уничтожен, а грунт смыло на проезжую часть.
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