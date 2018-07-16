Источник: страховка «Согаза» не распространяется на разрушения рядом со стадионом в Волгограде

Застрахованный «Согазом» футбольный стадион «Волгоград-арена» не пострадал в результате ливня в Волгограде . Разрушившийся откос расположен на прилегающей территории, он строился за счёт региональных средств, и страховка на него не распространяется, рассказал RNS источник, знакомый с ситуацией.

«Стадионы застрахованы в «Согазе» по требованиям ФИФА, и страховка распространяется только на сами стадионы и их территорию. К прилегающий территории страховка не относится. Этот откос строили за счёт региональных средств; там не была сделана необходимая ливневая канализация. В результате сильного дождя размыло откос», — сказал источник.

В страховой компании на момент публикации не ответили на запрос RNS.

Ранее издание «Аргументы и факты» сообщило, что в результате ливня тротуар возле стадиона был уничтожен, а грунт смыло на проезжую часть.