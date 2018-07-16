ФАС оштрафовала ВТБ на 100 тыс. руб. за незаконную SMS-рекламу

«ФАС по Оренбургской области наложило штраф в размере 100 тысяч рублей на Банк ВТБ за неправомерное распространение смс-рекламы. В ней содержались персональные данные получателя с предложением оформить вклад в интернет-банке с повышенной ставкой, а также оформить мультикарту ВТБ Visa », — говорится в сообщении.

УФАС отмечает, что банк распространял смс-сообщения рекламного характера с указанием имени, отчества получателя, подразумевая, что такие сведения носят персонализированный характер. В свою очередь, регулятор установил, что сообщения ВТБ содержат сведения об услугах банка обобщенного характера.

«Несмотря на упоминание имени и отчества абонента, такие сведения не носят персонализированного характера, представляют интерес для неопределенного круга лиц и являются рекламой», — указывает ведомство.

УФАС сообщает, что банк ВТБ рассылал смс-сообщения на номер телефона заявителя, несмотря на отзыв согласия на получение информации и отзыв согласия на обработку персональных данных.