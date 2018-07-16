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ФАС оштрафовала ВТБ на 100 тыс. руб. за незаконную SMS-рекламу
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ФАС оштрафовала ВТБ на 100 тыс. руб. за незаконную SMS-рекламу 

Rambler News Service 1 час назад
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Оренбургской области оштрафовало банк ВТБ за незаконную СМС-рекламу, сообщает пресс-служба ведомства.
«ФАС по Оренбургской области наложило штраф в размере 100 тысяч рублей на Банк ВТБ за неправомерное распространение смс-рекламы. В ней содержались персональные данные получателя с предложением оформить вклад в интернет-банке с повышенной ставкой, а также оформить мультикарту ВТБ Visa», — говорится в сообщении.
УФАС отмечает, что банк распространял смс-сообщения рекламного характера с указанием имени, отчества получателя, подразумевая, что такие сведения носят персонализированный характер. В свою очередь, регулятор установил, что сообщения ВТБ содержат сведения об услугах банка обобщенного характера.
«Несмотря на упоминание имени и отчества абонента, такие сведения не носят персонализированного характера, представляют интерес для неопределенного круга лиц и являются рекламой», — указывает ведомство.
УФАС сообщает, что банк ВТБ рассылал смс-сообщения на номер телефона заявителя, несмотря на отзыв согласия на получение информации и отзыв согласия на обработку персональных данных.
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