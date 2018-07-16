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Франция закрыла торговое представительство в России
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Франция закрыла торговое представительство в России 

Вести Экономика 19 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Yoan Valat/EPA-EFE  Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Власти Франции объявили о закрытии государственной французской организации Business France при посольстве Франции в России.
В сообщении посольства Франции в Москве отмечается, что данное решение вступило в силу с 16 июля 2018 г. По утверждению дипмиссии Франции, банковский счёт торгового представительства в России был арестован, при этом директор организации был выдворен из страны.
"Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018г., принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры".
В МИД России в комментариях агентству «Интерфакс» заявили о готовности обсуждать статус торгового представительства Франции в России, отметив, что российская сторона не получала официального уведомления о его закрытии. При этом как отмечается, власти РФ неоднократно предлагали французской стороне урегулировать статус торгового представительства Франции в России в соответствии с российским законодательством: «Российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством. Если решение о закрытии торгпредства Франции будет принято, то надо четко понимать — это исключительное желание французской стороны. Мы — за развитие торговых связей».
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