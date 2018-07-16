Остатки древнего металлургического и косторезного производств обнаружили на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК , 16 июля. / ТАСС /. Уральские археологи обнаружили остатки древнего металлургического и косторезного производств в поселении эпохи бронзы на территории современного Брединского района Челябинской области . Среди находок — шлаки, металлические заготовки и костяные предметы, сообщил в понедельник ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник музейного отдела историко-культурного заповедника «Аркаим» Федор Петров.

"Сейчас мы изучаем котлован одного из древних жилищ в этом поселении, находки связаны с бытом людей, которые здесь жили 3,5-4 тыс. лет назад. Обнаружены фрагменты керамических сосудов разных периодов существования этого поселения, украшенные орнаментами, которые мы используем для определения культурной принадлежности материалов. Найдены интересные материалы по металлургии: шлаки, отходы металлургического производства, заготовки. Получены материалы и по ряду других технологических процессов, в частности, по косторезному производству, предполагается, что это остатки, полученные при изготовлении рукоятей ножей", — сказал Петров.

Он добавил, что участники экспедиции, среди которых студенты Челябинского государственного университета, Южно— Уральского государственного университета и участники клуба юных археологов «Формика», продолжат исследование конструкции жилища. «Более насыщенный материал — это дно жилища, то есть древний пол, до которого мы еще не дошли. В дальнейшем мы будем изучать находки, чтобы установить точные датировки и лучше понять хозяйство древнего населения эпохи бронзы», — отметил Петров.

Поселение расположено на левом берегу реки Синташта у поселка Комсомольский, ранее оно являлось одним из наименее изученных памятников так называемой «Страны городов».

Наиболее известный объект «Страны городов» — укрепленное поселение бронзового века Аркаим, обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой.