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Остатки древнего металлургического и косторезного производств обнаружили на Южном Урале
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Остатки древнего металлургического и косторезного производств обнаружили на Южном Урале 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Уральские археологи обнаружили остатки древнего металлургического и косторезного производств в поселении эпохи бронзы на территории современного Брединского района Челябинской области. Среди находок — шлаки, металлические заготовки и костяные предметы, сообщил в понедельник ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник музейного отдела историко-культурного заповедника «Аркаим» Федор Петров.
"Сейчас мы изучаем котлован одного из древних жилищ в этом поселении, находки связаны с бытом людей, которые здесь жили 3,5-4 тыс. лет назад. Обнаружены фрагменты керамических сосудов разных периодов существования этого поселения, украшенные орнаментами, которые мы используем для определения культурной принадлежности материалов. Найдены интересные материалы по металлургии: шлаки, отходы металлургического производства, заготовки. Получены материалы и по ряду других технологических процессов, в частности, по косторезному производству, предполагается, что это остатки, полученные при изготовлении рукоятей ножей", — сказал Петров.
Он добавил, что участники экспедиции, среди которых студенты Челябинского государственного университета, Южно— Уральского государственного университета и участники клуба юных археологов «Формика», продолжат исследование конструкции жилища. «Более насыщенный материал — это дно жилища, то есть древний пол, до которого мы еще не дошли. В дальнейшем мы будем изучать находки, чтобы установить точные датировки и лучше понять хозяйство древнего населения эпохи бронзы», — отметил Петров.
Поселение расположено на левом берегу реки Синташта у поселка Комсомольский, ранее оно являлось одним из наименее изученных памятников так называемой «Страны городов».
Наиболее известный объект «Страны городов» — укрепленное поселение бронзового века Аркаим, обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой.
Ежегодно в окрестностях заповедника российские и зарубежные ученые проводят археологические работы. Так, в 2015-2016 годах здесь было исследовано несколько курганов степных кочевников возрастом около 1,8 тыс. лет, в которых был обнаружен скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки относятся к поздним сарматам — древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.
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