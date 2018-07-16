Ещё
В Зеленоградске родители 38-летнего немца ищут ему невесту через объявление в газете «Волна»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленоградске родители 38-летнего немца ищут ему невесту через объявление в газете «Волна» 

Клопс.Ru 1 час назад
Пара из Германии ищет невесту своему 38-летнему сыну с помощью объявления в газете «Волна». Об этом «Клопс» рассказала главный редактор издания Оксана Обрехт.
"Немец по имени Кристиан познакомится с «девушкой 30–40 лет» со знанием немецкого языка для серьёзных отношений", — так будет написано в объявлении, которое появится в газете на этой неделе. Подавать объявление в редакцию пришли родители мужчины, сам Кристиан приедет в Зеленоградск позже. Главный редактор «Волны» отметила, что даты его поездки и адрес электронной почты будут размещены в разделе объявлений в следующем номере газеты, который выйдет в ближайшую пятницу.
Клопс.Ru: последние новости
АЧС выявили ещё в двух районах Калининградской области "Теплосеть" о решении Конституционного суда: в большинстве домов индивидуальные счётчики не установить Против прервавших финальный матч ЧМ-2018 участников Pussy Riot возбудили административные дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина225
Крым парализовало205
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым73
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение