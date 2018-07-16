В Зеленоградске родители 38-летнего немца ищут ему невесту через объявление в газете «Волна» 

Пара из Германии ищет невесту своему 38-летнему сыну с помощью объявления в газете «Волна». Об этом «Клопс» рассказала главный редактор издания Оксана Обрехт.
"Немец по имени Кристиан познакомится с «девушкой 30–40 лет» со знанием немецкого языка для серьёзных отношений", — так будет написано в объявлении, которое появится в газете на этой неделе. Подавать объявление в редакцию пришли родители мужчины, сам Кристиан приедет в Зеленоградск позже. Главный редактор «Волны» отметила, что даты его поездки и адрес электронной почты будут размещены в разделе объявлений в следующем номере газеты, который выйдет в ближайшую пятницу.